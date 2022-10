Sulla sessualità anche la riflessione cattolica si ferma a impostazioni riduttive

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Pubblichiamo la prefazione a “L’enigma dellaumana”, il libro di Alberto Frigerio edito da Glossa ( XIV-220 pp., 25 euro). Alberto Frigerio, presbitero della diocesi di Milano, è laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ha conseguito un master in Neuroscienze a Edimburgo e la licenza e il dottorato in Teologia del matrimonio e della famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II a Washington e Roma. E’ professore di Etica della vita all’ISSR di Milano. La chiave scelta dal volume di Alberto Frigerio per parlare dellaumana è quella dell’“enigma”. Il che rimanda immediatamente a Paul Ricoeur e al suo celebre saggio del 1960meraviglia, l’erranza e l’enigma. Egli notava che “laresta nel suo fondo impermeabile alla ...