Semilibertà per due condannati per tentata violenza sessuale | la scelta fa discutere

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto la detenzione in regime diper Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni di Castiglion Fibocchi (Arezzo),definitivamente dalla Cassazione a tre anni di reclusione persulla studentessa genovese Martina Rossi. La ragazza morì all'età di 20 anni il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza del sesto piano dell'hotel Santa Ana a Palma di Maiorca mentre cercava di fuggire da un tentativo di stupro dei due giovani aretini che alloggiavano nello stesso albergo. La giovane si trovava nella nota località turistica spagnola in vacanza con delle amiche. Nell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, tenutasi il 29 settembre scorso, il procuratore generale aveva chiesto il rigetto ...

Lo ha detto Bruno Rossi, papà di Martina, commentando la notizia della semilibertà concessa ad Albertoni e Vanneschi, condannati in via definitiva a tre anni per tentata violenza sulla figlia, morta cercando di fuggire. 'Sono profondamente rattristato ma almeno non hanno avuto i lavori di pubblica utilità.'