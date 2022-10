Sassuolo-Inter | le probabili formazioni | in porta per i nerazzurri torna Handanovic Berardi ancora indisponibile

È lui a guidare la missione rimonta, oggi con il. L'si è messa in testa di sistemare la pratica campionato, dopo aver rialzato (e bene) la testa in Champions. L'obiettivo è chiaro: ...Si parte con la puntata di Francesco per il sabato:X a 4.15 Bologna - Sampdoria X a 3.40 Milan - Juventus UNDER a 1.72 Manchester City - Southampton 1+OVER 1.31 Chelsea - ...Alla nona giornata di campionato nessuno, probabilmente, avrebbe scommesso sul piazzamento a pari merito di Inter e Sassuolo. Per quanto i neroverdi non siano più una sorpresa della massima serie.Ecco le probabili formazioni della sfida fra Sassuolo e Inter di scena oggi al ‘Mapei Stadium’ ‘Freschi’ di vittoria conquistata in Champions League nello scorso martedì contro il Barcellona, l’Inter, ...