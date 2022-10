Premi | il Liedholm 2022 ad Andriy Shevchenko

"Shevchenko è il campione che più di altri assomiglia a mio padre - sottolinea Carlo- . Come brava persona, legata al proprio Paese, con quei valori di sportività e fair play che hanno ...Gioca al nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta,per oltre 270.000! Sfida i ... In fondo, è una storia nota: dalle accoppiate Viola -a Sensi - Capello , nel calcio moderno ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Celebrato oggi a Cuccaro (Alessandria) il centenario dalla nascita di Nils Liedholm, il campione svedese che aveva scelto l'Italia, e il Monferrato in particolare, come residenza per la propria famigl ...