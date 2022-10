Pinguini di nuovo in vetta con «Ricordi»

..."c@ra++ere sec!@le". Il giovane rapper ha già conquistato anche il primo posto della Top Albums Debut Global Spotify. Tra le collaborazioni presenti nel disco quelle con Coez, Rkomi,...Ultima new entry alla numero cento ildisco di RON SONO UN FIGLIO. Clicca per la top ten album italiana SINGOLI Nuova numero uno anche tra i singoli con RICORDI deiTATTICI NUCLEARI ...Contro il buio. Il nuovo brano, uscito il 23 settembre, ha subito scalato la classifica dei più venduti. Zanotti: «È una storia di speranza e sofferenza. Una coppia si trova a ripercorrere i propri is ...PINGUINI TATTICI NUCLEARI al primo posto della classifica FIMI/Gfk Italia dei singoli più venduti della settimana con RICORDI, il nuovo brano. Dopo due anni ai vertici delle classifiche airplay e FIMI ...