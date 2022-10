(Di sabato 8 ottobre 2022)annuncia oggi iFHD 27F e 25F, progettati per garantire il massimo vantaggio in-game, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato IFHD di, consentono ai giocatori di esprimere in ogni momento tutto il proprio potenziale, garantendo un’esperienza di gioco estremamente responsiva e una magnifica qualità dell’immagine. Per ottenere questi risultati, iFHD sono caratterizzati da pannello IPS, AMD Freesync Premium, certificazione VESA DisplayHDR 400, frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 1ms. Grazie al softwareCAM, i giocatori possono personalizzare le impostazioni del proprio...

... supporto compatto e VESA 100 100 Display senza sfarfallio e a basse emissioni di luce blu per ridurre l'affaticamento della vista Opzioni colore: Bianco e Nero Disponibilità: Ora su. com e ...La schedauna connettività wireless Wi - Fi 6E e Bluetooth V5 . Fondata nel 2004,si dedica da sempre a rendere accessibile il PC gaming a tutti gli appassionati. Dai primi prodotti, ... NZXT presenta i nuovi monitor gaming Canvas FHD 27F e 25F NZXT annuncia oggi i nuovi monitor gaming Canvas FHD 27F e 25F, progettati per garantire il massimo vantaggio in-game, scopriamoli in questo articolo.NZXT ha svelato la nuovissima scheda madre N7 B650E ATX, una soluzione per la massima compatibilità con le CPU AMD Ryzen serie 7000 ...