LUCARELLI RISPONDE AL CODACONS | “SOSPENDERMI DA BALLANDO? PORACCI | PUR DI…”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilscende in campo e chiede l’intervento della Rai contro la giornalista Selvaggia, sollevando la questione di un possibile conflitto di interessi tra il ruolo di giurata acon le Stelle, dove dovrà valutare l’abilità dei ballerini in gara, e la presenza, tra i concorrenti del programma, del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La replica dellanon si fa attendere. “Da giorni -spiega ilall’Adnkronos- gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un concorrente legato sentimentalmente ad un giudice che dovrà valutare le sue esibizioni”. “Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della, che abbiamo sempre ritenuto una ...

Tag24

presente, anche in una trasferta che sulla carta sembra già scritta, con la squadra dial quinto posto e a quota 13 punti in classifica. Anche i tifosi della Ternana, però, sono ...Insieme a Laura Boldrini e Selvaggia, ecco anche Rula, che nei giorni scorsi è finita ... Sparata a cuia stretto giro la stessa Rita Cavallaro: 'Prima mi mette alla gogna facendosi ... Giulia Torelli Instagram: "i vecchi non devono votare" Selvaggia Lucarelli risponde • TAG24 La futura mamma Aurora Ramazzotti è stata ripresa dal giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. Una stoccata ad Aurora proprio ora che con il gender reveal party ha scoperto di essere in ...Le proposte sono arrivate nel corso del tavolo tecnico convocato in prefettura. Nel corso dell'incontro è stata condivisa anche una mappa delle zone più a rischio: ecco quali sono ...