LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | Leclerc rischia ma supera il taglio in Q2 | tra poco la lotta per la pole!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.54 Rischio incredibile subito prima del giro lanciato per Norris, che aveva quasi centrato Verstappen subito dopo la 130 R. 8.52 Pole position provvisoria per Max Verstappen con un ultimo settore impressionante! 1’29?304 il tempo dell’olandese, che ha rifilato 253 millesimi ae 398 millesimi a Sainz. 4° Perez e 5° Alonso. 8.50 Si lanciano con gomme soft nuove le Ferrari, le Red Bull e l’Alpine di Alonso. Pneumatici usati per Mercedes, Norris e Ocon, ai box Vettel. 8.49 SEMAFORO VERDE!!! Comincia il Q3, dodici minuti per assegnare la pole position a Suzuka! 8.47 Impegnate in Q3 le Red Bull, le Ferrari, le Mercedes, le Alpine, la McLaren di Norris e l’Aston Martin di Vettel. 8.45 Prova di forza importante per Verstappen e per i piloti Ferrari, gli unici ad averto ...