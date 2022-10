Gp del Giappone | Leclerc secondo in pole | “Sarà una bella sfida con la Red Bull”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Charlesin griglia dietro a un velocissimo Verstappen che strappa al francese e per pochi centesimi laposition del Gran Premio del(leggi qui). Nello storico circuito di Suzuka il duello tra la Rede la Ferrari si rinnova in attesa della gara di questa notte, ora italiana. Un centesimo solo separa i due piloti. Il pilota monegasco commenta a margine della qualifica: “E’ un giro complicato qui. Se vai forte nel primo settore poi perdi qualcosa nell’ultimo. Bisogna cercare l’equilibrio”. Come riporta SkySport,prosegue: “Nell’ultimo giro ho perso le gomme nell’ultimo settore e anche un po’ di tempo. Siamo arrivati tutti vicinissimi e questo e bello. Cercheremo di fare unagara. Domenica? Abbiamo potuto fare pochi giri, ...

Rischi e polemiche hanno contraddistinto le qualificheGp di Suzuka i n Formula Uno. Al centromirino ci finisce il campionemondo in carica e uomo della pole Max Verstappen , sotto investigazione per un incidente evitato per un soffio con Lando Norris . La dinamica è chiara e ...Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo le qualificheGp. L'olandese, però, è sotto investigazione per il rischio collisione con Norris. "Stavo riscaldando le gomme e in ...Il team principal della Ferrari è soddisfatto del risultato delle qualifiche, ma anche espresso le sue perplessità sul possibile esito della vicenda budget cap ...Si sono appena concluse le qualifiche del GP del Giappone, con una griglia di partenza che potrebbe subire degli inaspettati cambiamenti ...