(Di sabato 8 ottobre 2022) Nuova intesa tra Tripoli e Ankara per le esplorazioni e lo sviluppo del settore degli idrocarburi. Così il Sultano “si prende” il Mediterraneo orientale e minaccia una guerra con la Grecia

La Stampa

Un accordo con cuimette lesu risorse libiche e la marina turca mette un piede e mezzo fin nelle acque a sud di Creta creando una situazione potenzialmente esplosiva. La Russia non era ...RECEP TAYYIPVLADIMIR PUTIN 1 - UCRAINA,TELEFONA A PUTIN: 'LA PEGGIORE PACE È MEGLIO DELLA GUERRA' Da www.open.online La Turchia è pronta a contribuire alla ricerca di una soluzione pacifica alla questione ucraina. Lo ha ... Erdogan, le mani sul gas libico Il presidente turco ha scelto il summit per una serie di delicatissimi incontri bilaterali e rafforzare la posizione della Turchia ...Nuova intesa tra Tripoli e Ankara per le esplorazioni e lo sviluppo del settore degli idrocarburi. Così il Sultano si prende il Mediterraneo orientale e minaccia una guerra con la Grecia… Leggi ...