Donnamaria sulla cotta di De Pisis | “Proprio con me doveva succedere?”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo aver rivelato ad Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi di avere unaper Edoardo, alla fine Alberto Del’ha ammesso anche al diretto interessato. Il volto di Forum si è subito raffreddato ed ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Eppure Alberto ha dichiarato che il coinquilino gli avrebbe anche chiesto in privato: ‘Ma tu sei attratto da me? Con me ci sco*****sti?’. Edoardo: “con me gli?” Tra un bacetto e l’altro, ieri sera Edoardo e Antonella hanno parlato di Alberto Deha dichiarato che limiterà i suoi momenti di ‘scherzi’ con Alberto se questo può farlo stare male e fargli credere di essere ricambiato. “E che vuoi chiarire? Alla ...