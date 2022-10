Come s’offre! «Se il Pd si riorganizza | io ci sono» | Tabacci molla Giggino e bussa ai dem

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Poverino,No, non centra la réclame del famoso callifugo. Lì il “soffre” era senz’apostrofo, terza voce del verbo soffrire. Qui, invece, l’apostrofo c’è anche se somiglia di più a quello di un genitivo sassone, quasi a dire “regia di Bruno“. Sì, perché è di lui, il democristiano immarcescibile, che stiamo parlando. A dar retta a Libero (ma non c’è motivo di dubitarne) pare sia in procinto di abbandonare Impegno Civico per approdare al Pd. Cosìa Repubblica Non stupisce: a restare nella sigla co-fondata con Luigi Di Maio rischierebbe seriamente di morire di solitudine, visto che ne è l’unico eletto, mentre in compagnia di Letta e compagni non si ammalerebbe certo di noia. È stato lui stesso a dare il lieto annuncio dalle colonne di Repubblica: «Se i dem si ricostruiscono, io ci ...