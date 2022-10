Chiara Tron chi è l’attrice che interpreta Tamara Graziosi in Viola come il mare

, che interpreta Tamara nella fiction di successo 'Viola come il mare'ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. L'attrice interpreta Tamara nella fiction di successo 'Viola come ...è una giovane attrice italiana di Roma. Ha frequentato il liceo classico e l'Università Roma Tre prima di diventare attrice. ...Francesca Chillemi è tornata a Verissimo, lo ha fatto in compagnia di Chiara Tron, la collega che con lei è protagonista di Viola come il mare ...Chi è Chiara Tron ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. L'attrice interpreta Tamara nella fiction di successo "Viola come il mare" ...