Ballando con le Stelle | Mughini sbotta per lo zero di Mariotto | «Lo prendo a calci in culo» – Video

(Di sabato 8 ottobre 2022)con lePartenza con polemica per Giampierocon le. Risentito per unoricevuto da Guillermo, il giornalista e opinionista si è infatti scagliato contro il giurato. La tensione è esplosa subito dopo il foxtrot cheha eseguito con la maestra Veera Kinnunen. “(…) Io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o loin… (…) Se qualcuno vuole offenderti loin“ hato, che ha comunque voluto sentire il punto di vista di. Quest’ultimo ha quindi risposto, ...

Selvaggia Lucarelli piange per il fidanzato Lorenzo Biagiarelli dopo l'esibizione ale stelle La performance di Lorenzo Biagiarelli ale stelle 2022 era particolarmente attesa. Il motivo è ben noto: la presenza in giuria della sua fidanzata Selvaggia ...Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, esordio ale stelle 2022 Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono la quarta coppia ad esibirsi in questa prima puntata dile stelle 2022 . Prima di vederli in pista li ritroviamo ...Partenza con polemica per Giampiero Mughini a Ballando con le Stelle. Risentito per uno zero ricevuto da Guillermo Mariotto, il giornalista e opinionista si è infatti scagliato contro il giurato. La t ...Debutto tv con il botto per la nuova stagione di Ballando con le stelle su Rai1. Nel corso della prima puntata del programma Selvaggia Lucarelli si ...