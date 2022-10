“Attento | attento!” Poi il botto clamoroso Tale e Quale Show | giuria gelata davanti alla scena

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Seconda puntata dell’edizione 2022 die seconda vittoria per Antonino. Un ritorno in grande stile per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, che mancava sul piccolo schermo da qualche tempo. La scorsa settimana aveva stregato tutti con l’imitazione di Marco Masini, questa volta nella puntata di venerdì 7 ottobre ha imitato Tom Walker interpretando uno dei suoi pezzi puù conosciuti in tutto il mondo Leave a light on. Una performance che ha emozionato davvero tutti, giurati e pubblico in studio e a casa. Antonino Spadaccino è stato il più votato tra i giurati della trasmissione – Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e l’ospite/imitatrice Barbara Foria travestita da Serena Bortone – e dal pubblico. Ha ottenuto infatti un punto in più grazieclassifica social. Tre per ...