ATP Firenze 2022 | il tabellone Torna Matteo Berrettini | possibile Musetti-Sonego al secondo turno Almeno 6 italiani al via

(Di sabato 8 ottobre 2022) Arriva nel bel mezzo del pomeriggio toscano ilprincipale del torneo ATP 250 di, che grazie a una licenza annuale garantisce alla città di poter vedere del tennis d’alta qualità in uno degli impianti maggiormente nuovi del panorama sportivo italiano, il PalaWanny, che si trova nella zona che va verso Scandicci. Riin campo, che finisce nella zona meno frequentata,per ora, dai giocatori(in attesa della fine delle qualificazioni). Il romano esordirà con uno tra il colombiano Daniel Elahi Galan e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Nel primo caso (che vede i due divisi da soli due mesi per nascita) nessun precedente, nell’altro il numero 2 d’Italia ha vinto il confronto di San Pietroburgo 2019 (2° ...

COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE250PRIMO TURNO (1) Auger - Aliassime bye Fucsovics vs Otte (WC) Zeppieri vs (Q) Gasquet vs (8) Nakashima (3) Musetti bye Sonego vs Zapata Miralles ...Chiavi della città a Matteo Berrettini, tennista classe 1996 testa di serie n. 2 all'UniCreditOpen, il torneo250 che si giocherà dal 10 al 16 ottobre prossimi al Palazzo Wanny. Tifoso Viola cresciuto guardando le partite della Fiorentina, Berrettini ha un legame speciale con ...Il tabellone principale dell'Atp 250 di Firenze 2022, in programma sul veloce indoor dal 10 al 16 ottobre nella cornice di Palazzo Wanny.