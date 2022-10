Tom Daley è il primo ambasciatore globale maschile di Rimmel

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Quando si parla diLondon, probabilmente si pensa a Kate Moss. Il suo "look londinese" è stato esposto sui cartelloni pubblicitari da Piccadilly Circus a Times Square e ha dominato le interruzioni pubblicitarie per tutti gli anni Novanta.è un'orgogliosa esportazione dell'industria cosmetica britannica dal 1970, ma ora il marchio, noto soprattutto per la sua vasta e vendutissima gamma di prodotti per il make-up femminile, ha un nuovo volto: Tom. Da oggi, lo sportivo e appassionato di maglia sarà ildi. La collaborazione diconinizierà con una campagna in cuiapparirà insieme all'attuale ambasciatrice, l'attivista Adwoa ...