Sondaggio Ghisleri | che fine fa Di Maio | le ultime cifre

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fratelli d'Italia e Terzo polo crescono, affonda Impegno civico di Luigi Di. L'ultimodi Euromedia Research per la trasmissione “Porta a Porta”, condotta da Bruno Vespa su Rai1, non lascia spazio a dubbi. A parlare sono i numeri, o meglio le percentuali sulle intenzioni di voto degli italiani sempre più smarriti in questo autunno/inverno da riscaldamento chiuso e carrello della spesa vuoto. Secondo la direttrice dell'istituto di ricerca, Alessandra, la forza politica Impegno Civico, nata dalla scissione con il M5s, sarebbe deboluccia: è scesa dallo 0,6% (costato il posto in Parlamento a Di) allo 0,4%. Per quanto riguarda gli altri partiti, tutto confermato. Fratelli d'Italia continua ad incassare la fiducia degli italiani salendo al 26,2%, al secondo posto il tormentato Partito Democratico ...