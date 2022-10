Serie A 2022 2023 | statistiche e curiosità nona giornata | Inter vittima preferita del Sassuolo

(Di venerdì 7 ottobre 2022)diA, ecco lee le. Si parte sabato 8 ottobre alle 15,00 con la partita: i neroverdi hanno vinto otto delle 18 gare di campionato contro i nerazzurri (due pareggi, otto sconfitte), contro nessun’altra formazione hanno ottenuto più successi nel torneo. Alle 18,00 big match Milan-Juventus: la squadra rossonera è la compagine con cui i bianconeri hanno sia pareggiato che perso più confronti nella competizione (rispettivamente 56 e 51 match), in 174 scontri diretti totali inA la “Vecchia Signora” ha trionfato 67 volte. Arbitra Orsato, alle 20,45 il Bologna ospita la Sampdoria di Dejan Stankovic: i rossoblù si sono aggiudicati le ultime sette partite contro i blucerchiati in campionato ...

