Scappano in barca dalla Russia e arrivano in Alaska | clamoroso | chi sono

I due sono arrivati insu una spiaggia vicino Gambell, una piccola comunità sulla punta nord - ovest dell'isola di San Lorenzo a circa 40 miglia dalla Russia continentale.Hanno viaggiato per 500 km, sfidando le acque gelate dello stretto di Bering, per arrivare in Alaska e chiedere asilo politico agli Stati Uniti. È la storia di due uomini russi che, con l'obiettivo di ...(Adnkronos) – Due cittadini russi in fuga dalla chiamata dei riservisti militari del presidente Vladimir Putin sono sbarcati su una remota isola dell'Alaska nel Mare di Bering e stanno cercando asilo ...