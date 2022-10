Quando il lavoro diventa un’ossessione | cos’è la productivity paranoia?

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Life&People.it Non c’è dubbio che nel corso degli ultimi anni, – complice la pandemia -, il mondo delsia cambiato profondamente. Sotto molti punti di vista, si potrebbe persino dire che abbia quasi completamente cambiato faccia. L’emergere di condizioni dinuove e per molti versi impensabili fino a pochi anni fa, – vedi lo smartworking- , ha tuttavia spinto molti manager ad una necessità di controllo ancor più capillare sui loro dipendenti. In questo contesto, dunque, pare che stia emergendo sempre più spesso un inquietante fenomeno che gli esperti chiamanoe come si presenta? Un sentimento quasi persecutorio La situazione in cui ci troviamo è, in particolare, quella in cui i lavoratori si trovano ad operare in modo ibrido. Il mondo del ...