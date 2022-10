“Putin non sta scherzando sul nucleare” Invasione russa dell' Ucraina

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il presidente statunitense Joe Biden ha parlatoa guerra in. Ha detto che “non stasul, il suo esercito è in difficoltà”. Esercito russo che, appunto, continua a perdere posizioni con i difensori che riconquistano porzioni di territorio soprattutto nell’est del Paese. I soldati russi in molti casi, per evitare spargimenti di sangue alzano bandiera bianca e si consegnano agli ucraini. L'articolo “non stasul” proviene da Noi Notizie..

Il presidente statunitense Joe Biden ha parlato della guerra in Ucraina. Ha detto che “Putin non sta scherzando sul nucleare, il suo esercito è in difficoltà”. Esercito russo che, appunto, continua a ...Affaticato, gonfio in viso, con gli occhi spesso lucidi, Vladimir Putin è oggi l’ombra di quell’uomo aitante, rassicurante che ha fatto a lungo innamorare il popolo russo. L’azzardo mal calcolato in ...