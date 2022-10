Psg | Galtier | 'Donnarumma non è insensibile alle critiche | ma ora sta meglio' VIDEO

Commenta per primo Ilvuole Goncalo Ramos . Lo scrive l'Equipe , secondo cui i parigini andranno a formulare nelle prossime settimane la prima offerta al Benfica per l'attaccante 21enne.... ChristopheOggi l'allenatore del, Christophe, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Reims, valida per la decima giornata di Ligue 1. Ilviene dal ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'allenatore del PSG Galtier, risponde su alcune critiche mosse a Donnarumma, il quale non è insensibile, ma rimane concentrato ...