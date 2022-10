Posso tagliarle i capelli? | Re Carlo gela quest' uomo | ecco la risposta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Una scena epica. Irripetibile. Il Re d'Inghilterra,III, adesso potrebbe pensarci. Se ha bisogno di un taglio dic'è un barbiere pronto per lui. La notizia arriva da Rainews24 che ne parla in un articolo web. Tutto accade durante la visita del nuovo re in Scozia. Un simpatico siparietto che diventa subito virale e non sfugge ai tabloid inglesi. “Sarebbe un piacere tagliarti i, gratis”, dice un barbiere molto giovane al re. Un'occasione che sfrutta senza troppi giri di parole nel corso della visita del sovrano nella città di Dunfermline. E ReIII risponde: “La prossima volta”. Magari avverrà sul serio. Intanto,e sono settimane di lavoro intenso per il nuovo sovrano. L'incoronazione, stando a quello che raccontano i tabloid, dovrebbe ...