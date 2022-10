Pancia gonfia? Attento alle abitudini sbagliate | se fai questo errore | smetti subito

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Se hai frequentemente la, non per forza è segno di un disturbo gastro-intestinale. Potresti fare: è pericoloso(Pexels)La salute passa anche e soprattutto dal benessere gastro-intestinale. Quando stiamo bene, infatti, non ci accorgiamo dell’importanza distato; non appena però qualcosa non va, ecco che si accende l’allarme: cos’è a causaremalessere? Il gonfiore gastro-intestinale è una condizione che interessa moltissime persone, sia donne che uomini, e che può avere molteplici cause. Una delle cause maggiori, però, risiede in un gesto che tantissime persone compiono con leggerezza e senza rendersene davvero conto. Se lo commetti, cerca immediatamente di cambiare: ne va della tua ...