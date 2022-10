Nobel per Pace a principale dissidente bielorusso | a militanti di Memorial e a Comitato contro crimini di guerra

(Di venerdì 7 ottobre 2022) - Il premio a Alex Baliatski, detenuto dal 2011, senza processo. Premiata anche Ong russa chiusa da Putin nel 2021 e l'Associazione ucraina per i diritti umani 'Center for civil liberties'

- Il premio a Alex Baliatski, detenuto dal 2011, senza processo. Premiata anche Ong russa chiusa da Putin nel 2021 e l'Associazione ucrainai diritti umani 'Center for civil liberties'Sigilli agli uffici di Memorial, dell'associazione internazionalei diritti umani, insignita nello stesso giorno dello storico ...Dopo l’annuncio in mattinata della vittoria del Premio Nobel per la pace 2022, l’ong russa Memorial è stata colpita dal primo provvedimento restrittivo da parte delle autorità moscovite: un tribunale ...Il premio a Alex Baliatski, detenuto dal 2011, senza processo. Premiata anche Ong russa chiusa da Putin nel 2021 e l'Associazione ucraina per i diritti umani "Center for civil liberties" ...