Messi o Ronaldo Tra i due litiganti... ecco la top 10 dei più pagati

Tuttosport

Né Cristianoné. Dal 2014 fino all'anno scorso, uno dei due era sempre stato in vetta alla classifica stilata da Forbes sui calciatori più pagati, tra ingaggi e altre attività. Adesso non è più così. ...Grazie alle sue giocate e ai suoi gol, Kylian Mbappé è riuscito a rompere il dominio die Cristianonel mondo del pallone. In attesa di raggiungere il loro numero di trofei e di reti, ... Haaland, il marziano che riporta a terra Messi e Ronaldo Ogni anno la nota rivista Forbes stila la classifica dei calciatori più pagati del mondo e, anche in questa stagione, è stata puntualmente pubblicata la graduatoria. In vetta c’è l’attaccante del Pari ...Calciatori più pagati 2022 2023 - Forbes ha stilato la classifica dei calciatori più pagati per la stagione 2022/23 tra salario e sponsor ...