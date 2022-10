Lecce | prime sirene di mercato per Gendrey

LeccePrima

Il report fotografa anche la campagna vaccinale anti - covid: sono 1.819.745 le dosi di vaccino somministrate finora ai cittadini residenti in provincia di, di cui 650.434dosi, 658.279 ...Secondo leinformazioni , il pulmino si trovava su una strada adiacente alla ferrovia e non è ... Il treno FA 8818(8:06) - Milano Centrale (16:54) oggi non ferma Reggio Emilia e Parma, ... Report Asl, oltre 600 positivi in più in sette giorni in provincia di Lecce Presentato questa mattina, presso il museo provinciale di Lecce, “Mosaico di culture”, il progetto con in quale la Città dei Martiri cercherà di accaparrarsi il prestigioso titolo che porterebbe maxi ...Saletta del Palazzo Marchesale di Galatone 9 ottobre 2022 ore 18 Salvatore Della Villa racconta IL GATTO CON GLI STIVALI E BARBABLÙ da Charles Perrault Un nuovo appuntamento con la stagione culturale ...