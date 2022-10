Gianna Del Gaudio morta | assolto anche in appello il marito Antonio Tizzani

La Corte d'Appello di Brescia ha assolto stasera l'ex ferroviere Antonio Tizzani nel processo per l'omicidio della moglieGaudio , avvenuto nella loro villetta di Seriate (Bergamo) la notte tra il 26 e il 27 agosto 2016. L'ex ferroviere, che si è sempre dichiarato innocente e che accusadelitto un 'uomo ...Antonio Tizzani è stato assolto dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha così confermato la sentenza di primo grado per l'omicidio della moglieGaudio, avvenuto la notte26 agosto 2016 nella loro casa di Seriate. Tizzani si è sempre dichiarato innocente, accusando un misterioso 'uomo incappucciato' di essere entrato nella loro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Corte d'Appello di Brescia ha assolto stasera l'ex ferroviere Antonio Tizzani nel processo per l'omicidio della moglie Gianna Del Gaudio, avvenuto nella loro villetta di Seriate (Bergamo) la notte ...