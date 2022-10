Fiorentina | un gol agli Hearts per ripartire | ora tocca a Jovic

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Lukatorna finalmente al gol ed è ora pronto apiù forte di prima: laaspetta il bomber Lukabatte un colpo e la, anche grazie ad un suo gol, può ancora sperare nel passaggio del turno in Conference. Il serbo, dopo un periodo di appannamento, è finalmente tornato a trovare la via della rete. Un gol in un momento difficile per l’attacco viola, finito nel mirino delle critiche per i tanti, troppi errori commessi fino ad ora. Ma l’ex Real, tanto atteso dal club toscano, è pronto ora acon più convinzione di prima, come scrive la stampa sportiva quest’oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

