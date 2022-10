Bruges | Jutglà richiesto da una big

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Arrivato in estate dal Barcellona, Ferransta impressionando con il: sull'attaccante spagnolo ha messo gli occhi l&...

... mentre invece i vari, Sowah e Meijer " tutti Under 23 " si sono presi la scena, ... Come dire: ilfunziona, nel senso che produce utili e vittorie, a prescindere da chi siede in panchina. ...Super Jutgla, ilsorprende anche l'Atletico Madrid Nel gruppo B continua a sorprendere ilche infila la terza vittoria di fila piegando (2 - 0) anche l'Atletico Madrid. La squadra di ...