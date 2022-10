La Sicilia

, nel secondo trimestre del 2022, le rimesse dei lavoratori immigrati in Italia inviate all'estero. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia sono cresciute del 7,7% rispetto ...... è altrettanto nota la ritrosia di quest'ultimo ad accettare l'incarico, magari pensando ad altri ruoli in futuro (la presidena diil prossimo anno). "Non c'è alcun veto",le ... Bankitalia:salgono rimesse immigrati in secondo trimestre Salgono, nel secondo trimestre del 2022, le rimesse dei lavoratori immigrati in Italia inviate all'estero. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia sono cresciute del 7,7% rispetto ...