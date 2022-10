ATP Tokyo 2022 | Tiafoe supera Kecmanovic e aspetta Kwon Fritz approfitta del ritiro di Kyrgios | per lui Shapovalov

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il torneo ATP diha i propri semifinalisti. Si sono tenuti durante la mattinata di quest’oggi, 7 ottobre, i quarti di finale del tabellone giapponese, che potrà vantare nella giornata di domani due match di buonissimo livello. Il primo ad ottenere il pass per un posto fra i migliori quattro è Frances: lo statunitense è stato bravissimo a rendere semplice un match sulla carta complicato con Miomir, con il serbo che è riuscito a sbloccarsi solo dopo aver perso per quattro volte consecutive il servizio. Contro l’ecletticoci sono tracce di continente asiatico con Sonwoo: il coreano si impone facilmente sullo spagnolo Pedro Martinez e conferma di essere in una settimana di grazia, dove ha raggiunto il miglior risultato stagionale. Nella parte bassa del tabellone c’è una ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali del torneo500 di2022 di sabato 8 ottobre. Fuso orario di sette ore tra il Giappone e l'Italia, dunque si parte alle ore 7 del mattino con la sfida tra Kwon e Tiafoe, dunque non pima delle ore 9 ...Saltato il quarto di finale più glamour dell'500 di. A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Nick Kyrgios ha dato forfait prima di scendere in campo contro Taylor Fritz per un posto in semifinale al Rakuten Japan Open Tennis ...Gli avvocati di Nick Kyrgios si appellano alla salute mentale dell'australiano per far fronte alle accuse di stupro dell'ex fidanzata italiana.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...