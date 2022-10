Accoltellamento di Simba la Rue | in carcere i 4 presunti aggressori

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Bergamo. Individuati 4 deidell’del trapperLa Rue, avvenuto lo scorso 16 giugno a Treviolo. I carabinieri di Bergamo, nelle prime ore della mattina di venerdì 7 novembre, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal giudice delle indagini preliminari di Bergamo, nei confronti di 4 deiautori del tentato omicidio del trapper.La Rue era stato aggredito durante la notte, mentre si trovava in un parcheggio di via Aldo Moro mentre intento a parlare con una sua amica. Il giovane, 20 anni, era stato raggiunto da diverse coltellate all’addome e ad una gamba, alla quale ha riportato una lesione importante. L’aggressione si inserisce in un’accesa rivalità tra due esponenti della scena trap: uno ...

Un'aggressione a cui segue l'subito il 15 giugno daLa Rue, un agguato a Treviolo (Bergamo) di cui il 20enne porta ancora i segni dopo gli interventi chirurgici alla gamba ...... come le condizioni di salute diLa Rue non fossero compatibili con la detenzione in un carcere. Il ventenne, infatti, deve essere operato a una gamba in seguito all'di cui era ...A luglio, due senegalesi erano rimasti feriti. Durante i controlli era stato perquisito per errore l'ex centrocampista del Milan Bakayoko.Decapitata la banda di Simba la Rue del quale è stato risolto l’accoltellamento da parte dei rivali. Attacchi a giornalisti e agenti: «Io il vostro stipendio lo mangio a pranzo». Due mesi prima i giud ...