(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Due persone sono morte e tre sono in condizioni critiche a causa di una serie di accoltellamenti, avvenuti fuori da un casinò di Lasintorno alle 11.40. Sono 8 in totale le persone colpite, a quanto riferisce la polizia, che ha fermato un sospetto. L’uomo, secondo i media Usa, avrebbe portato a termine le aggressioni con un grosso coltello da cucina. Ancora sconosciuto il movente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Neglinon c'è un problema di immigrazione non autorizzata dal confine col Canada poiché leeconomie sono molto simili. Al sud la situazione è diversa perché la povertà, le guerre civili, l'...Poiclamorose occasioni giallorosse: prima la traversa di Zaniolo, poi il miracolo di Bravo su ... Pezzellale maniere forti per fermare Belotti, poi a tre minuti dalla fine Luiz Henrique ... Usa, due morti accoltellati in strada a Las Vegas Sono fuggiti dalla Russia a bordo di una piccola imbarcazione, hanno attraversato parte dello stretto di Bering e sono approdati in Alaska, dove hanno chiesto asilo agli Stati Uniti. (ANSA) ...Nelle elezioni americane, che si tengono sempre il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, c’è una costante: l’attesa della “sorpresa d’ottobre”, il colpo di scena che cambia l’inerzia della c ...