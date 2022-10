Sturm Graz-Lazio 0-0 | Europa League | biancocelesti fermati dagli austriaci

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Si è conclusa da pochi minuti, allo stadio Stadion-Liebenau, la partita, match valido per la terza giornata della fase a gironi dell’2022-2023. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questa gara del Gruppo F.(h 18.45) La partita inizia con una fase di studio che si rompe dopo poco più di dieci minuti. Itrovano il modo di ripartire con Immobile che serve Luis Alberto in area di rigore: lo spagnolo taglia fuori il portiere degli, ma sulla sua battuta a rete Dante riesce a metterci la gamba salvando. E’ il punto più alto di un primo tempo che poi vive di chance create, ma non concretizzate con tentativi ospiti incapaci di ...