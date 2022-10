Si taglia un piede con la motosega e muore dissanguato nel Novarese

(Di giovedì 6 ottobre 2022) AGI - Un pensionato di 68 anni di Olengo, frazione di Novara lungo la statale per la Lomellina, ha perso la vita dopo essersi tranciato di netto uncon unache stava maneggiando. L'episodio è accaduto lo scorso lunedì ma l'uomo non è sopravvissuto alle conseguenze della copiosa emorragia causata dalla ferita. Il pensionato, nonostante i soccorsi del personale del 118 aveva perso conoscenza e non si è più ripreso. I funerali sono stati celebrati questa mattina.

AGI - Agenzia Italia

