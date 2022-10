(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il nervo scoperto tra i dem l’ha toccato subito Enrico Letta: “il fallimento della nostra rappresentanza è chiaro e evidente, non ho molto da aggiungere”. Come era prevedibile, il fronte femminile del Pd ha animato più di tutti la discussione nella lungapost voto. Basti dire che è stata la presidente Valentina Cuppi, in un appassionato intervento, a parlare di “un partito ancora fortemente maschilista in cui se si vuole contare ci si deve piegare alle logiche delle correnti”. Il fronte femminile dem si è mostrato però molto variegato, con diverse sfumature al suo interno, senza risparmiare scambi dicause della “debacle” rosa nelle liste (circa un terzo del totale degli eletti). Ha iniziato Monica Cirinnà, subito dopo l’intervento di Letta: “C’è la ...

Adnkronos

... da applicare in uno scenario in cui non c'è assenza di forniture e c'è unodi domanda e ... In generale comunque, secondo Gumenyuk, la situazione nellasud rimane difficile e si sta ...Come era prevedibile, il fronte femminile del Pd ha animato più di tutti la discussione nella lungapost voto. Basti dire che è stata la presidente Valentina Cuppi, in un appassionato ... Pd, in Direzione scambio di accuse e dibattito acceso sulle donne Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il nervo scoperto tra i dem l'ha toccato subito Enrico Letta: "Sulle donne il fallimento della nostra rappresentanza è chiaro e evidente, non ho molto da aggiungere". Come e ...