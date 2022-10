Carlo | trapela la data ufficiale dell’incoronazione

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Terminato il lutto per la morte della regina Elisabetta, il Regno Unito guarda al futuro e al regno diIII. Da giorni i tabloid inglesi speculavano sulla presuntadel nuovo re e della regina consorte Camilla. A fornire notizie ufficiali, però, questa volta è stato proprio Buckingham Palace. Il Palazzo, infatti, ha risposto alle notizie secondo cui ladi reera stata già fissata. Una fonte, infatti, ha fatto circolare la voce che la cerimonia avrà luogo il prossimo 3 giugno 2023. Impossibile non notare come il nuovo re abbia voluto nello stesso tempo omaggiare la regina Elisabetta e segnare la propria strada personale. AnsaLasegnerebbe, infatti, 70 anni e un giorno dall’incoronazione della precedente ...

L'occasione che ha visto una giovanissima Elisabetta sedersi sul trono con scettro e corona è stata ripresa dalle televisioni e organizzata in pompa magna; si vocifera invece chevoglia ...In primis proprio tra gli eletti di Fratelli d'Italia che,, ha in mente di riservarsi Giustizia, Difesa e Salute. In questo caso le caselle potrebbero riempirsi con l'ex magistrato...LOLNEWS.IT - Da quando Carlo è succeduto alla madre, la compianta Regina Elisabetta, non ha avuto un attimo libero tra preoccupazioni legate al figlio Harry e al libro di memorie, ...E' una destra che non sarà capace di governare e che, secondo me, dura 4, massimo 6 mesi" la previsione di Carlo Calenda nell'intervista a La Stampa.