Calcio | Europa League | il Var ferma la Lazio | con lo Sturm Graz è solo 0-0

(Di giovedì 6 ottobre 2022), 6 ott. - (Adnkronos) - L'intevento del Varlain Austria. Nella terza giornata del gruppo F dii biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 in trasferta con lo: nel primo tempo meglio i padroni di casa, nella ripresa crescono gli ospiti che, all'80', sbloccano il risultato con Immobile che segna dopo aver saltato il portiere, ma dopo un check viene segnalata la posizione di partenza in fuorigioco del bomber napoletano: offside di pochissimi centimetri. Entrambe le squadre si portano a quota 4 punti in classifica, in attesa dell'altro match del girone tra il Midtjylland e il Feyenooord. Logioca senza timore reverenziale sin dall'inizio: molto aggressivo il pressing degli austriaci che ...

GRAZ (Austria) - La Lazio di Maurizio Sarri , che ha 'macchiato' il proprio cammino inLeague iniziato con un convincente 4 - 2 inflitto al Feyenoord crollando clamorosamente 5 - 1 in Danimarca con il Midtjylland, non va oltre lo 0 - 0 in Austria contro lo Sturm Graz nella terza ...SARRI 6 La Lazio inè a tratti irriconoscibile. Probabilmente si tratta di una questione di testa ora starà a Sarri capirne il motivo.Nella terza giornata del gruppo F di Europa League i biancocelesti non vanno oltre lo ... La Lazio si fa vedere con una giocata di Luis Alberto per Immobile che, invece di calciare, prova l'assist ...(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Sturm Graz e Lazio hanno pareggiato 0-0 in una partita della terza giornata del girone F di Europa League. A Graz, i biancocelesti hanno così colto il primo pareggio - dopo la ...