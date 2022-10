Aboubakar Soumahoro a TPI | “Sono un patriota | dobbiamo riappropriarci di questa parola”

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 ottobre 2022)è il primo parlamentare italiano di origine ivoriana. È stato sconfitto per una manciata di voti nel collegio uninominale di Modena, ma il Rosatellum lo ha premiato in Emilia, Lombardia e Puglia. E la Puglia lo ha eletto. Come ci si sente a essere l’unico deputato afrodiscendente del nostro Parlamento?«Come un deputato qualsiasi. Il fatto che anche lei veda in questo un’eccezionalità vuol dire che la società ancora non è pronta. Vorrei vivere in un contesto di normalità. Anche seconsapevole di essere un prodotto mal riuscito delle norme che hanno regolato l’immigrazione». Mi sembra ben riuscito, se l’hanno eletta.«Confermo: mal riuscito. Da oramai 22 anni la legge Bossi-Fini vuole che i cittadini migranti siano soggetti sottomessi, ricattabili e inchiodati ai permessi di soggiorno e ai contratti di lavoro. ...