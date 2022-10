Volley femminile, Mondiali 2022. Subito l’esame di riparazione per le azzurre ma il Giappone è un osso duro! (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non è certo l’avversario ideale da affrontare dopo una sconfitta e con qualche ferita ancora aperta, il Giappone di Masayoshi Manabe. Servirà tanta pazienza all’Italia oggi pomeriggio contro le nipponiche in una partita che si preannuncia complicata e molto combattuta. Le Giapponesi hanno già in saccoccia il prestigioso scalpo di due formazioni come Brasile e Belgio e oggi puntano a fare tris contro le azzurre, con cui condividono il primo posto in classifica, anche se la squadra italiana ha un punto in più ma lo stesso numero di vittorie. Le azzurre dovranno chiudere immediatamente la porta sulla sconfitta subita ieri pomeriggio contro il Brasile e cambiare registro perché quello Giapponese è un gioco con caratteristiche differenti rispetto a quello delle verde-oro: meno centimetri, più velocità e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non è certo l’avversario ideale da affrontare dopo una sconfitta e con qualche ferita ancora aperta, ildi Masayoshi Manabe. Servirà tanta pazienza all’Italia oggi pomeriggio contro le nipponiche in una partita che si preannuncia complicata e molto combattuta. Lesi hanno già in saccoccia il prestigioso scalpo di due formazioni come Brasile e Belgio e oggi puntano a fare tris contro le, con cui condividono il primo posto in classifica, anche se la squadra italiana ha un punto in più ma lo stesso numero di vittorie. Ledovranno chiudere immediatamente la porta sulla sconfitta subita ieri pomeriggio contro il Brasile e cambiare registro perché quellose è un gioco con caratteristiche differenti rispetto a quello delle verde-oro: meno centimetri, più velocità e ...

