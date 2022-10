Uomini e Donne, anticipazioni 5 ottobre: scelta per Roberta e Alessandro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La puntata Uomini e Donne di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, dovrebbe cominciare con un nuovo e aspro dibattito tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due sembravano essere giunti ad un punto d'incontro nella scorsa messa in onda, ma le cose sono peggiorate. In studio, infatti, si avvierà uno scontro che, in seguito, coinvolgerà anche Armando e Alessandro. Proprio quest'ultimo, poi, si relazionerà con Roberta Di Padua. I due sono usciti a cena insieme, ma le cose non sono andate esattamente come avevano immaginato i due. Entrambi, infatti, si troveranno piuttosto concordi nel dire di non voler proseguire la loro conoscenza. Liti e decisioni al trono over di Uomini e Donne Le anticipazioni della puntata del 5 ottobre di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La puntatadi oggi, mercoledì 52022, dovrebbe cominciare con un nuovo e aspro dibattito tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due sembravano essere giunti ad un punto d'incontro nella scorsa messa in onda, ma le cose sono peggiorate. In studio, infatti, si avvierà uno scontro che, in seguito, coinvolgerà anche Armando e. Proprio quest'ultimo, poi, si relazionerà conDi Padua. I due sono usciti a cena insieme, ma le cose non sono andate esattamente come avevano immaginato i due. Entrambi, infatti, si troveranno piuttosto concordi nel dire di non voler proseguire la loro conoscenza. Liti e decisioni al trono over diLedella puntata del 5di ...

Link4Universe : Siamo tutti d'accordo che il #Nobel lo vince chi se lo merita, ma se in 121 anni solo 4 donne lo vincono e 221 inve… - MSF_ITALIA : Assistiamo donne, uomini e bambini che arrivano sulle nostre coste dopo drammatici viaggi. Purtroppo, però, solo ne… - Ruffino_Lorenzo : Nel prossimo Parlamento le donne saranno sensibilmente sottorappresentate. Azione e Italia Viva sono il partito che… - DemoPanio : @accendoincensi Boh in realtà i rotolini mi piacciono sulle donne non sugli uomini - saveriolakadima : -