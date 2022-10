Totti e i Rolex | il video di Ilary Blasi diventa virale

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Metti una passeggiata a Via Condotti, a Roma, una delle vie più belle e blasonate della città. Metti che all’improvviso ti trovi davanti un negozioe che nel tuo cuore siano ancora vive le ferite lasciate da una dichiarazione del tuo ex marito. Cosa fai? Rispolveri la tua abituale ironia, travestita da sarcasmo, e giri unche in poche ore fa il giro del web,ndo uno dei più cliccati della giornata. È quanto è successo ache ha trasformato un pomeriggio di shopping e chiacchiere con le amiche in un’occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe. Occhiolino, un gesto con le mani che mima un furto e un sorriso irresistibile, il tutto davanti al negoziosituato nel centro di Roma. Il riferimento è chiaro. Il mese scorso Francesco ...