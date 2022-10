The Sound of 007, su Prime Video in streaming da oggi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) The Sound of 007, il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 5 ottobre 2022. The Sound of 007, il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 5 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati. Un documentario dedicato alle colonne sonore dei film della saga di James Bond. Partendo dal celeberrimo tema scritto da Monty Norman, illustri compositori hanno preso parte ai venticinque film bondiani: John Barry, che ha composto undici partiture complessive; David Arnold, il secondo compositore più importante della serie che ha realizzato cinque ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Theof 007, il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, sbarca su Amazoninda5 ottobre 2022. Theof 007, il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, sbarca su Amazoninda5 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati. Un documentario dedicato alle colonne sonore dei film della saga di James Bond. Partendo dal celeberrimo tema scritto da Monty Norman, illustri compositori hanno preso parte ai venticinque film bondiani: John Barry, che ha composto undici partiture complessive; David Arnold, il secondo compositore più importante della serie che ha realizzato cinque ...

