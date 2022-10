Questa non è una manifestazione in Moldavia contro l’invio di armi in Ucraina

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il 19 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra dei mezzi militari, in fila lungo una strada, bloccati da un gruppo di persone. Il filmato è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Moldavi battono italiani 6 a 0 : “: UN CONVOGLIO DIE VEICOLI BLINDATI VERSO L’, SOPERVISIONATO DA SOLDATI AMERICANI E FRANCESI BLOCCATO DALLA POPOLAZIONE MOLDAVA. Nato vai a casa , qui siamo in, siamo in pace…”». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato a settembre 2022 e non ha alcun legame con la guerra in, iniziata lo scorso 24 febbraio con l’invasione militare del Paese da parte della Russia. Il filmato, infatti, è stato registrato a ...