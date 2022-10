Professore arrestato per molestie su una studentessa di 11 anni: la solidarietà dei compagni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un Professore di scuola media è stato arrestato a Caltanissetta per violenza sessuale nei confronti di una studente di 11 anni. Al docente sono stati dati i domiciliari. L'uomo, che insegna in una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Undi scuola media è statoa Caltanissetta per violenza sessuale nei confronti di una studente di 11. Al docente sono stati dati i domiciliari. L'uomo, che insegna in una ...

globalistIT : - La27ora : RT @Corriere: Professore di scuola media molesta 11enne: arrestato per violenza sessuale - himeralive : Ancora violenza su minore. Un professore di scuole medie, in più occasioni, avrebbe molestato una sua alunna appen… - Corriere : Violenza sessuale su undicenne, arrestato professore. Vicepreside indagata per omessa denuncia - infoitinterno : 'Le frasi, i palpeggiamenti': la violenza sull'11enne, arrestato professore -