Ore 14 cresce con il caso Denise Pipitone ma BellaMa’ continua a floppare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Torniamo a occuparci degli ascolti del pomeriggio che per Rai 2 non sono particolarmente brillanti nella seconda parte, quella che va dalle 15,15 in poi. Eppure, va detto, che Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore, almeno per il momento, non stanno brillando ( in valoro assoluti nella passata stagione si faceva meglio, con il Paradiso spesso vicino ai 2 milioni di spettatori). Complice anche il caldo di queste giornate di inizio ottobre, che non hanno ancora nulla di autunnale, probabilmente, gli ascolti del pomeriggio,no a essere influenzati anche dal clima. Eravamo tra l’altro abituati ad ascolti di due anni diversi, caratterizzati dalla pandemia e dal tempo in aumento che gli italiani hanno passato davanti alla tv in casa. Detto questo, come si può vedere dai dati di ascolto del pomeriggio di ieri, pernon ci sono ...