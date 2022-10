sport.tiscali.it

Ilha tre fuoriclasse - Maignan, Theo Hernandez e Leao - e tanti talenti, e due di questi sono fuori, assenze davvero pesanti. Maignan è quasi insostituibile e Theo è un giocatore unico, un ...Al Napoli basta un tempo per avere la meglio su un Toroda un devastante doppio pugno al ... Terzo ed ultimo anticipo, ad Empoli c'è il. I rossoneri di Pioli macinano gioco e ... Milan stordito dal Chelsea. Se questa è la Juve guarita allora è davvero una squadretta Per i rossoneri in Champions hanno pesato le assenze. I bianconeri hanno battuto il modesto Maccabi ma con sofferenza La notte magica è già finita. Il Milan viene abbattuto dal Chelsea (3-0) dopo un p ...