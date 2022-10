LIVE – Nardi-Tsitsipas | ottavi di finale Atp Astana 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’azzurro è alla quarta partita in Kazakistan. Dopo aver disputato due incontri nel tabellone cadetto, al primo turno ha avuto la meglio su un altro qualificato, il russo Alexander Shevchenko. Contro quest’ultimo ha colto la sua prima storia vittoria sul circuito maggiore. Tra lui ed i quarti dic’è il fortissimo greco, numero sei del mondo e testa di serie numero tre della manifestazione. L’ellenico all’esordio ha avuto vita facile contro il veterano di casa Mikhail Kukushkin e partirà ampiamente favorito anche contro il classe 2003 pesarese. Luca ha dalla sua la consapevolezza di ...

infoitsport : Nur-Sultan, Nardi alla 'prova del nove': sfida Tsitsipas (alle 16 live in tv) - infoitsport : Nur-Sultan, Nardi alla 'prova del nove': sfida Tsitsipas (alle 16 live in tv) - sinneristi1 : RT @lorenzofares: Domani verso le 15.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 2T dell'#AstanaOpen tra Luca #Nardi ????… - MercRF : RT @lorenzofares: Domani verso le 15.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 2T dell'#AstanaOpen tra Luca #Nardi ????… - apeindiana : RT @lorenzofares: Domani verso le 15.30 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 2T dell'#AstanaOpen tra Luca #Nardi ????… -

...- Tsitsipas , ottavo di finale dell'ATP500 di Astana. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, Supertennix e su Tennis Tv; in DIRETTA...Il match tra Lucae Stefanos Tsitsipas sarà il quinto ed ultimo della giornata di oggi sul ... OA Sport seguirà con voi l'evento con la consueta DIRETTAper non perdere nemmeno uno scambio: ...Una prova del nove mica da ridere quella che attende nel pomeriggio italiano Luca Nardi, impegnato nel secondo turno dell’Astana Open (fino al 2019 il nome della capitale kazaka), da quest’anno promos ...Il Next Gen pesarese batte Shevchenko e approda agli ottavi, dove trova il greco. "Difficile contenere il sorriso, è un trionfo che significa tanto" ...